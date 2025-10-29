Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет
    Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет

    Джавид Абдуллаев: Стоимость энергии должна быть привлекательной для инвесторов

    Энергетика
    • 29 октября, 2025
    • 14:10
    Джавид Абдуллаев: Стоимость энергии должна быть привлекательной для инвесторов

    Стоимость электроэнергии, которая будет передаваться по кабелю, проложенному по дну Черного моря, должна быть привлекательной для инвесторов.

    Как сообщает Report, об этом заявил директор Государственного агентства по возобновляемым источникам энергии Джавид Абдуллаев на XIII Международном Caspian Energy Forum 2025.

    По его словам, солнечная и ветровая энергия в Азербайджане имеет свою цену: "Никто не должен думать, что это бесплатно. За нее нужно платить. В настоящее время мы завершаем наш анализ вместе с компанией Delloitte. Этот анализ также включает средства, которые будут получены от кабельной инфраструктуры, построенной в Азербайджане для передачи электроэнергии из Центральной Азии".

    Он отметил, что ни технические, ни экономические, ни налоговые вопросы не должны осложнять функционирование кабеля, который будет проложен по дну Черного моря: "В итоге станет известна стоимость передачи 1 кВт/ч электроэнергии по кабелю. Эта стоимость передачи должна быть привлекательной для инвесторов".

    Джавид Абдуллаев Caspian Energy Forum 2025 стоимость энергии
    Cavid Abdullayev: "Enerjinin qiyməti investorlar üçün cəlbedici olmalıdır"

    Последние новости

    14:54

    ЕБРР планирует выделить Азербайджану на программу финансирования "зеленой экономики" $100 млн

    Финансы
    14:47

    Байрамов и Аль-Бусаиди обсудили предстоящий в Азербайджане саммит ОИС - ОБНОВЛЕНО

    Внешняя политика
    14:31

    Тебриз Аммаев: Природный газ останется важным компонентом энергоперехода

    Энергетика
    14:26

    В TƏBİB назвали предварительную причину смерти беременной девушки в Астаре

    Происшествия
    14:25

    Арутюнян: В Декларации независимости Армении есть определенные проблемы

    В регионе
    14:23

    Азербайджан и Турция внедряют систему взаимного признания автомобильных номеров - ЭКСКЛЮЗИВ

    Финансы
    14:13

    MEDIA планирует расширить в ближайшем будущем проект "Медиа-волонтер"

    Медиа
    14:10

    Джавид Абдуллаев: Стоимость энергии должна быть привлекательной для инвесторов

    Энергетика
    14:09

    Минюст Армении: Не рассматриваем выступить с инициативой об объявлении амнистии

    В регионе
    Лента новостей