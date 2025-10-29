Джавид Абдуллаев: Стоимость энергии должна быть привлекательной для инвесторов

Стоимость электроэнергии, которая будет передаваться по кабелю, проложенному по дну Черного моря, должна быть привлекательной для инвесторов.

Как сообщает Report, об этом заявил директор Государственного агентства по возобновляемым источникам энергии Джавид Абдуллаев на XIII Международном Caspian Energy Forum 2025.

По его словам, солнечная и ветровая энергия в Азербайджане имеет свою цену: "Никто не должен думать, что это бесплатно. За нее нужно платить. В настоящее время мы завершаем наш анализ вместе с компанией Delloitte. Этот анализ также включает средства, которые будут получены от кабельной инфраструктуры, построенной в Азербайджане для передачи электроэнергии из Центральной Азии".

Он отметил, что ни технические, ни экономические, ни налоговые вопросы не должны осложнять функционирование кабеля, который будет проложен по дну Черного моря: "В итоге станет известна стоимость передачи 1 кВт/ч электроэнергии по кабелю. Эта стоимость передачи должна быть привлекательной для инвесторов".