    Джавид Абдуллаев: Село Агалы является эталоном

    Энергетика
    • 14 октября, 2025
    • 16:00
    Джавид Абдуллаев: Село Агалы является эталоном

    Село Агалы Зангиланского района является эталоном с точки зрения устойчивых решений и "зеленых технологий" для освобожденных от оккупации территорий Азербайджана.

    Как сообщает Report, об этом заявил директор Госагентства по возобновляемым источникам энергии Джавид Абдуллаев на выставках BakuBuild и Rebuild Karabakh-2025.

    По его словам, на примере села Агалы было исследовано множество процессов, что позволило изучить широкий спектр вопросов: "Сегодня Агалы сформировал своего рода бенчмарк, с которым мы можем сравнивать всю нашу работу".

    Глава агентства напомнил, что "зеленый рост" и "зеленая энергетика" входят в число пяти приоритетов Азербайджана до 2030 года, и подчеркнул особую роль "умного села" Агалы в этом направлении:

    "Отмечу один факт: одна из представленных на COP29 инициатив Азербайджана в сфере "зеленой энергии" - это зоны "зеленой энергии" и "зеленые коридоры". Более 70 стран в той или иной форме добровольно присоединились к этой инициативе. Основой этой инициативы стало село Агалы. Умные решения, примененные там, включая установку Архимеда и другие механизмы поддержки активных потребителей, впервые в Азербайджане системно внедрены в градостроительной практике именно в этом селе".

    Cavid Abdullayev: "Ağalı kəndi etalon rolunu oynayır"
    State Agency: Aghali village serves as model for green tech in liberated areas

    Лента новостей