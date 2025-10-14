Джавид Абдуллаев: Село Агалы является эталоном

Село Агалы Зангиланского района является эталоном с точки зрения устойчивых решений и "зеленых технологий" для освобожденных от оккупации территорий Азербайджана.

Как сообщает Report, об этом заявил директор Госагентства по возобновляемым источникам энергии Джавид Абдуллаев на выставках BakuBuild и Rebuild Karabakh-2025.

По его словам, на примере села Агалы было исследовано множество процессов, что позволило изучить широкий спектр вопросов: "Сегодня Агалы сформировал своего рода бенчмарк, с которым мы можем сравнивать всю нашу работу".

Глава агентства напомнил, что "зеленый рост" и "зеленая энергетика" входят в число пяти приоритетов Азербайджана до 2030 года, и подчеркнул особую роль "умного села" Агалы в этом направлении:

"Отмечу один факт: одна из представленных на COP29 инициатив Азербайджана в сфере "зеленой энергии" - это зоны "зеленой энергии" и "зеленые коридоры". Более 70 стран в той или иной форме добровольно присоединились к этой инициативе. Основой этой инициативы стало село Агалы. Умные решения, примененные там, включая установку Архимеда и другие механизмы поддержки активных потребителей, впервые в Азербайджане системно внедрены в градостроительной практике именно в этом селе".