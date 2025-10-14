Абдуллаев: На освобожденных территориях ужесточены требования к энергоэффективности

На освобожденных от оккупации территориях Азербайджана ужесточены требования к энергоэффективности.

Как сообщает Report, об этом заявил директор Государственного агентства по возобновляемым источникам энергии Джавид Абдуллаев на выставках BakuBuild и Rebuild Karabakh–2025.

Он отметил, что в рамках создания зоны зеленой энергии утверждены четыре нормативно-технических документа, разработанных при участии японских консультантов.

По словам Абдуллаева, применение стандартов энергоэффективности является одним из главных приоритетов на освобожденных от оккупации территориях.

"Госкомитет по градостроительству и архитектуре принял категории энергоэффективности A, B, C, D, E, как в Европе. В Азербайджане уже запрещена эксплуатация домов категории ниже C. На освобожденных от оккупации территориях также не будет допущено строительство ни одного дома низкой категории", - добавил он.