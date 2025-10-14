Ильхам Алиев Путь к Победе Международная ассоциация судей ЧМ-2026 Саммит мира по Ближнему Востоку
    Абдуллаев: На освобожденных территориях ужесточены требования к энергоэффективности

    Энергетика
    • 14 октября, 2025
    • 18:11
    На освобожденных от оккупации территориях Азербайджана ужесточены требования к энергоэффективности.

    Как сообщает Report, об этом заявил директор Государственного агентства по возобновляемым источникам энергии Джавид Абдуллаев на выставках BakuBuild и Rebuild Karabakh–2025.

    Он отметил, что в рамках создания зоны зеленой энергии утверждены четыре нормативно-технических документа, разработанных при участии японских консультантов.

    По словам Абдуллаева, применение стандартов энергоэффективности является одним из главных приоритетов на освобожденных от оккупации территориях.

    "Госкомитет по градостроительству и архитектуре принял категории энергоэффективности A, B, C, D, E, как в Европе. В Азербайджане уже запрещена эксплуатация домов категории ниже C. На освобожденных от оккупации территориях также не будет допущено строительство ни одного дома низкой категории", - добавил он.

    Cavid Abdullayev: "Azad olunmuş ərazilərdə enerji səmərəliliyi tələbləri sərtləşdirilib"
    Abdullayev: Energy efficiency requirements tightened in Azerbaijan's liberated territories

