Ильхам Алиев WUF13 Путь к Победе COP30 VI Игры исламской солидарности Бюджетный пакет Медиафорум D-8
    Ильхам Алиев WUF13 Путь к Победе COP30 VI Игры исламской солидарности Бюджетный пакет Медиафорум D-8

    Джавид Абдуллаев: Азербайджан активно модернизирует энерготехнологии в рамках "зеленой" стратегии

    Энергетика
    • 21 ноября, 2025
    • 17:16
    Джавид Абдуллаев: Азербайджан активно модернизирует энерготехнологии в рамках зеленой стратегии

    Азербайджан активно модернизирует энергетические технологии и инфраструктуру в соответствии со стратегией "зеленой энергии" на 2030 и 2050 годы.

    Как сообщает Report, об этом заявил директор Государственного агентства по возобновляемым источникам энергии Джавид Абдуллаев, выступая на мероприятии Demo-Day международной акселерационной программы "Зеленый и цифровой Шелковый путь".

    По его словам, переход к "зеленой энергии" подразумевает не только развитие альтернативной генерации, но и полномасштабную модернизацию энергетической системы страны. "Строительство новых станций, обновление существующей инфраструктуры и усиление линий передачи - одни из ключевых направлений энергетической политики Азербайджана", - отметил Абдуллаев.

    Он подчеркнул, что в рамках энергетической стратегии страна активно укрепляет международные энергетические связи. "Мы уже достигли реальных результатов по энергоинтерконнекторам с государствами Каспийского бассейна, Европы и Азии. Эти связи усиливают роль Азербайджана как регионального энергетического узла", - сообщил директор агентства.

    По словам Абдуллаева, новые проекты по строительству линий электропередачи позволят увеличить экспорт "зеленой" энергии, особенно вырабатываемой ветровыми и солнечными станциями.

    зеленая энергия энергетическая стратегия Джавид Абдуллаев
    Cavid Abdullayev: "Azərbaycan enerji texnologiyalarını modernləşdirir"
    Azerbaijan advances green energy infrastructure and international links

    Последние новости

    18:07

    Заур Ахмедов: Присоединение Азербайджана к формату ЦА формирует единое стратегическое пространство от Азии до Европы

    Внешняя политика
    18:04

    Посол Швейцарии: Имеется большой потенциал для укрепления экономических связей с Азербайджаном

    Бизнес
    18:03

    Али Асадов обсудил с генсеком Международного союза электросвязи перспективы сотрудничества

    ИКТ
    18:00

    Пашинян обсудил со спикером парламента Казахстана мирный процесс между Ереваном и Баку

    В регионе
    17:54
    Фото

    Трое азербайджанских борцов завоевали медали на Исламиаде - ОБНОВЛЕНО

    Индивидуальные
    17:50

    Цены на газ упали до минимума за 18 месяцев после переговоров Зеленского с европейскими лидерами

    Энергетика
    17:45

    Узбекистан и Китай подписали программу сотрудничества между МИД

    В регионе
    17:41

    Суд продлил срок ареста обвиняемого в госизмене Захираддина Ибрагимова

    Происшествия
    17:36

    Пашинян: "Маршрут Трампа" расширит экономические связи между Арменией и Казахстаном

    В регионе
    Лента новостей