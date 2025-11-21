Джавид Абдуллаев: Азербайджан активно модернизирует энерготехнологии в рамках "зеленой" стратегии

Азербайджан активно модернизирует энергетические технологии и инфраструктуру в соответствии со стратегией "зеленой энергии" на 2030 и 2050 годы.

Как сообщает Report, об этом заявил директор Государственного агентства по возобновляемым источникам энергии Джавид Абдуллаев, выступая на мероприятии Demo-Day международной акселерационной программы "Зеленый и цифровой Шелковый путь".

По его словам, переход к "зеленой энергии" подразумевает не только развитие альтернативной генерации, но и полномасштабную модернизацию энергетической системы страны. "Строительство новых станций, обновление существующей инфраструктуры и усиление линий передачи - одни из ключевых направлений энергетической политики Азербайджана", - отметил Абдуллаев.

Он подчеркнул, что в рамках энергетической стратегии страна активно укрепляет международные энергетические связи. "Мы уже достигли реальных результатов по энергоинтерконнекторам с государствами Каспийского бассейна, Европы и Азии. Эти связи усиливают роль Азербайджана как регионального энергетического узла", - сообщил директор агентства.

По словам Абдуллаева, новые проекты по строительству линий электропередачи позволят увеличить экспорт "зеленой" энергии, особенно вырабатываемой ветровыми и солнечными станциями.