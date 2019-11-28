Джамиль Меликов: Развитие возобновляемых источников энергии повлияет на появление новых источников дохода

Развитие возобновляемых источников энергии в Азербайджане приведет к развитию промышленности и других секторов отечественной экономики.

Как сообщает Report, об этом заявил замглавы Государственного агентства по альтернативным и возобновляемым источникам энергии (ABOEMDA) Джамиль Меликов на международном семинаре по оценке готовности Азербайджана к использованию возобновляемых источников энергии, организованном в Баку при поддержке ABOEMDA и Международного агентства по возобновляемой энергии (IRENA).

По его словам, в Азербайджане уже производится оборудование по возобновляемой энергетике для малых электростанций: "В нашей стране производится оборудование практически для любых видов возобновляемой энергетики".

Развитие возобновляемых источников энергии повлияет на появление новых источников дохода, что будет способствовать развитию промышленности в этом направлении, добавил он.