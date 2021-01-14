Дюзйол: В первый день по TAP в Европу поставлено 10,9 млн кубометров газа

С 31 декабря 2020 года, в первый день начала поставок азербайджанского газа в Европу по TAP транспортировано 10,9 млн кубометров газа

Впервые в истории азербайджанский газ передается на европейский рынок в результате соединения Трансанатолийского газопровода (TANAP) с Трансадриатическим газопроводом (TAP), то есть напрямую через единый трубопровод.

Как сообщает Report, об этом заявил генеральный директор консорциума TANAP Салтук Дюзйол во время выступления на онлайн пресс-конференции для азербайджанских журналистов.

По его словам, с 31 декабря 2020 года, в первый день начала поставок азербайджанского газа в Европу по TAP транспортировано 10,9 млн кубометров газа.

Он сказал, что после завершения TANAP, одного из самых важных проектов стратегического сотрудничества в энергетическом секторе Турции и Азербайджана, и подготовки TAP, начались поставки природного газа в Европу: "Будучи одним из самых успешных проектов международного сотрудничества в области энергетики, имеющий стратегическое значение с точки зрения создания коридора альтернативной энергии, особенно для ЕС, проект TANAP был завершен в соответствии с графиком, при этом сэкономлено 45% запланированных первоначально инвестиций.

По этой причине общий объем поставок природного газа в Турцию по TANAP на конец декабря 2020 года достиг 8,4 млрд кубометров. Начиная с третьего год эксплуатации мы нацелены поставлять ежегодно 6 млрд кубометров природного газа в Турцию, а с 2022 года 10 млрд кубометров в Европу".

В Турцию транспортируется природный газ, добываемый с азербайджанского месторождения “Шахдениз”. Объемы природного газа поставляются на турецкий рынок через Южно-Кавказский трубопровод (Баку-Тбилиси-Эрзурум) и TANAP. Первый газ по трубопроводу Баку-Тбилиси-Эрзурум поступил на турецкий рынок в 2007 году. Транспортировка коммерческого газа через TANAP в Турцию началась 30 июня 2018 года.

TAP может стимулировать поставки газа в страны Юго-Восточной Европы через интерконнекторы, которые будут построены в перспективе. Например, Болгария сможет усилить безопасность поставок, удовлетворяя 33% своей потребности в природном газе через TAP. Точки выхода TAP на территории Греции и Албании, а также Италии открывают возможности для транспортировки азербайджанского газа в другие европейские страны.

Акционерами TAP являются SOCAR (20 %), BP (20 %), Snam (20 %), Fluxys (19 %), Enagás (16 %) и Axpo (5%).