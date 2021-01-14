О нас
Report Georgia
Аудио новости

Дюзйол: В первый день по TAP в Европу поставлено 10,9 млн кубометров газа

Дюзйол: В первый день по TAP в Европу поставлено 10,9 млн кубометров газа С 31 декабря 2020 года, в первый день начала поставок азербайджанского газа в Европу по TAP транспортировано 10,9 млн кубометров газа
Энергетика
14 января 2021 г. 17:01
Дюзйол: В первый день по TAP в Европу поставлено 10,9 млн кубометров газа

Впервые в истории азербайджанский газ передается на европейский рынок в результате соединения Трансанатолийского газопровода (TANAP) с Трансадриатическим газопроводом (TAP), то есть напрямую через единый трубопровод.

Как сообщает Report, об этом заявил генеральный директор консорциума TANAP Салтук Дюзйол во время выступления на онлайн пресс-конференции для азербайджанских журналистов.

По его словам, с 31 декабря 2020 года, в первый день начала поставок азербайджанского газа в Европу по TAP транспортировано 10,9 млн кубометров газа.

Он сказал, что после завершения TANAP, одного из самых важных проектов стратегического сотрудничества в энергетическом секторе Турции и Азербайджана, и подготовки TAP, начались поставки природного газа в Европу: "Будучи одним из самых успешных проектов международного сотрудничества в области энергетики, имеющий стратегическое значение с точки зрения создания коридора альтернативной энергии, особенно для ЕС, проект TANAP был завершен в соответствии с графиком, при этом сэкономлено 45% запланированных первоначально инвестиций.

По этой причине общий объем поставок природного газа в Турцию по TANAP на конец декабря 2020 года достиг 8,4 млрд кубометров. Начиная с третьего год эксплуатации мы нацелены поставлять ежегодно 6 млрд кубометров природного газа в Турцию, а с 2022 года 10 млрд кубометров в Европу".

В Турцию транспортируется природный газ, добываемый с азербайджанского месторождения “Шахдениз”. Объемы природного газа поставляются на турецкий рынок через Южно-Кавказский трубопровод (Баку-Тбилиси-Эрзурум) и TANAP. Первый газ по трубопроводу Баку-Тбилиси-Эрзурум поступил на турецкий рынок в 2007 году. Транспортировка коммерческого газа через TANAP в Турцию началась 30 июня 2018 года.

TAP может стимулировать поставки газа в страны Юго-Восточной Европы через интерконнекторы, которые будут построены в перспективе. Например, Болгария сможет усилить безопасность поставок, удовлетворяя 33% своей потребности в природном газе через TAP. Точки выхода TAP на территории Греции и Албании, а также Италии открывают возможности для транспортировки азербайджанского газа в другие европейские страны.

Акционерами TAP являются SOCAR (20 %), BP (20 %), Snam (20 %), Fluxys (19 %), Enagás (16 %) и Axpo (5%).

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Saltuk Düzyol: “İlk gün TAP ilə Avropaya 10,9 mln kubmetr qaz nəql edilib”

Новости партнеров

Экслюзивные новости

В Азербайджане закрылся офис германского банка KfW
В Азербайджане закрылся офис германского банка KfW
14 января 2021 г. 11:36
Российский депутат: Для реванша нужно иметь силы, которых у Армении нет
Российский депутат: Для реванша нужно иметь силы, которых у Армении нет
13 января 2021 г. 15:03
Казахстанский депутат-азербайджанец: Ильхам Алиев сделал все, чтобы решить карабахскую проблему
Казахстанский депутат-азербайджанец: Ильхам Алиев сделал все, чтобы решить карабахскую проблему
13 января 2021 г. 12:51
В Азербайджане названы самые популярные имена для детей в прошлом году
В Азербайджане названы самые популярные имена для детей в прошлом году
13 января 2021 г. 11:55
Изменилась организационная структура Azalternativenergy
Изменилась организационная структура Azalternativenergy
9 января 2021 г. 15:42
Политолог: В мире много террористических организаций, основу которых составляют армяне
Политолог: В мире много террористических организаций, основу которых составляют армяне
9 января 2021 г. 10:03
Коротченко: События в Вашингтоне имеют с демократией очень мало общего
Коротченко: События в Вашингтоне имеют с демократией очень мало общего
7 января 2021 г. 16:51
Израильский эксперт о штурме здания Конгресса США
Израильский эксперт о штурме здания Конгресса США
7 января 2021 г. 16:30
Махир Мамедов: Успех Теймура Раджабова – политическая победа
Махир Мамедов: Успех Теймура Раджабова – политическая победа
4 января 2021 г. 12:51
Ученый: Лечение Фавипиравиром не так эффективно, как уверяют врачи в Азербайджане
Ученый: Лечение "Фавипиравиром" не так эффективно, как уверяют врачи в Азербайджане
30 декабря 2020 г. 12:26

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi