Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет WUF13
    Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет WUF13

    Две фазы проекта Black Sea Energy включены в план развития сети ENTSO-E на 2026 год

    Энергетика
    • 05 ноября, 2025
    • 11:51
    Две фазы проекта Black Sea Energy включены в план развития сети ENTSO-E на 2026 год

    Европейская сеть системных операторов электропередачи (ENTSO-E) включила проекты первой и второй фазы создания коридора зеленой энергии "Каспийское море-Черное море-Европа" (Black Sea Energy) в предварительный перечень инфраструктурных проектов в сфере электроэнергетики, которые будут оценены в рамках нового Десятилетнего плана развития сети (TYNDP 2026).

    Об этом сообщает Report со ссылкой на сообщение министерства энергетики Азербайджана.

    "ENTSO-E опубликовал первоначальный список проектов электроэнергетической инфраструктуры, которые будут оцениваться в рамках следующего Десятилетнего плана развития сети. Проекты Фазы 1 и Фазы 2 Black Sea Energy включены в портфель проектов TYNDP 2026", - говорится в информации.

    Всего в этот портфель входят 178 проектов по передаче и 49 проектов по хранению энергии. Эти проекты были представлены инициаторами на первом этапе подачи заявок в апреле-мае 2025 года. ENTSO-E проверил соответствие всех заявок критериям приема для TYNDP 2026. Было подтверждено, что проект зеленого энергетического коридора, охватывающий Азербайджан, Грузию, Румынию и Венгрию, также соответствует требованиям.

    Второе окно подачи заявок было открыто с 15 сентября по 15 октября 2025 года и нацелено на проекты, находящиеся на стадии идеи. Все представленные проекты пройдут административную и техническую проверку в ноябре 2025 года.

    В течение 2026 года будет проведен анализ затрат и выгод (cost-benefit analysis) по всем проектам, включенным в портфель TYNDP 2026. Результаты будут объявлены в конце 2026 года.

    Напомним, что "Соглашение о стратегическом партнерстве в области развития и передачи зеленой энергии между правительствами Азербайджанской Республики, Грузии, Румынии и Венгрии" было подписано 17 декабря 2022 года в Бухаресте. Для реализации проекта была создана "Энергетическая компания Зеленого энергетического коридора" (GECO). До настоящего времени проведено 10 заседаний Комитета министров/руководителей. Технико-экономическое обоснование проекта осуществляется компанией "CESI".

    "Xəzər-Qara dəniz-Avropa Yaşıl Enerji Dəhlizi"nin Faza 1 və Faza 2 layihələri TYNDP 2026 portfelinə daxil edilib

    Последние новости

    12:00

    Казахстан и Беларусь подписали дорожные карты о сотрудничестве в ряде сфер

    В регионе
    11:58

    Совет нацбезопасности Бельгии проведет экстренное заседание из-за инцидентов с дронами

    Другие страны
    11:56

    В Азербайджане 15 тыс. семей примут участие в программе самозанятости

    Социальная защита
    11:51

    Две фазы проекта Black Sea Energy включены в план развития сети ENTSO-E на 2026 год

    Энергетика
    11:47

    Министр: Доля социальных расходов в госбюджете составит 41,1%

    Социальная защита
    11:47

    В Каспийском море произошло землетрясение

    Происшествия
    11:45

    В Азербайджане в 2026 году расходы на пенсии увеличатся на 11%

    Социальная защита
    11:45

    Шафиев: В медиапространстве Азербайджана необходимо развивать экспертов по внешней политике

    Внутренняя политика
    11:37

    ЕС передал Армении план действий по либерализации визового режима

    В регионе
    Лента новостей