Две фазы проекта Black Sea Energy включены в план развития сети ENTSO-E на 2026 год

Европейская сеть системных операторов электропередачи (ENTSO-E) включила проекты первой и второй фазы создания коридора зеленой энергии "Каспийское море-Черное море-Европа" (Black Sea Energy) в предварительный перечень инфраструктурных проектов в сфере электроэнергетики, которые будут оценены в рамках нового Десятилетнего плана развития сети (TYNDP 2026).

Об этом сообщает Report со ссылкой на сообщение министерства энергетики Азербайджана.

"ENTSO-E опубликовал первоначальный список проектов электроэнергетической инфраструктуры, которые будут оцениваться в рамках следующего Десятилетнего плана развития сети. Проекты Фазы 1 и Фазы 2 Black Sea Energy включены в портфель проектов TYNDP 2026", - говорится в информации.

Всего в этот портфель входят 178 проектов по передаче и 49 проектов по хранению энергии. Эти проекты были представлены инициаторами на первом этапе подачи заявок в апреле-мае 2025 года. ENTSO-E проверил соответствие всех заявок критериям приема для TYNDP 2026. Было подтверждено, что проект зеленого энергетического коридора, охватывающий Азербайджан, Грузию, Румынию и Венгрию, также соответствует требованиям.

Второе окно подачи заявок было открыто с 15 сентября по 15 октября 2025 года и нацелено на проекты, находящиеся на стадии идеи. Все представленные проекты пройдут административную и техническую проверку в ноябре 2025 года.

В течение 2026 года будет проведен анализ затрат и выгод (cost-benefit analysis) по всем проектам, включенным в портфель TYNDP 2026. Результаты будут объявлены в конце 2026 года.

Напомним, что "Соглашение о стратегическом партнерстве в области развития и передачи зеленой энергии между правительствами Азербайджанской Республики, Грузии, Румынии и Венгрии" было подписано 17 декабря 2022 года в Бухаресте. Для реализации проекта была создана "Энергетическая компания Зеленого энергетического коридора" (GECO). До настоящего времени проведено 10 заседаний Комитета министров/руководителей. Технико-экономическое обоснование проекта осуществляется компанией "CESI".