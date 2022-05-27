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Два актива SOCAR в Турции вошли в рейтинг 100 лучших компаний

Два актива SOCAR в Турции вошли в рейтинг 100 лучших компаний Нефтеперерабатывающий завод STAR Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR) занял первое место в рейтинге 100 компаний, подготовленном в 2021 году Промышленной палатой Эгейского региона.
Энергетика
27 мая 2022 г. 11:31
Два актива SOCAR в Турции вошли в рейтинг 100 лучших компаний

Нефтеперерабатывающий завод STAR Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR) занял первое место в рейтинге 100 компаний, подготовленном в 2021 году Промышленной палатой Эгейского региона.

Как сообщает Report со ссылкой на турецкую прессу, в этом же рейтинге на третьей строчке расположился Petkim Holding - еще одно производственное предприятие SOCAR в Турции.

Генеральный директор SOCAR Turkey Energy Заур Гахраманов отметил, что с ростом спроса на нефтехимическую продукцию в 2021 году наблюдался дефицит предложения: “В этот период компании группы SOCAR Turkey продолжали поддерживать местных промышленников, представляя свою продукцию на турецкий рынок".

Открытие STAR состоялось 19 октября 2018 года. Фундамент завода был заложен 5 октября 2011 года. STAR имеет первый документ о стратегическом поощрении инвестиций в Турции. С сентября 2019 года завод начал работать на полную мощность. Годовая мощность завода по переработке сырой нефти выросла с 10 до 11 млн тонн в этом году.

Компания SOCAR Turkey Enerji (дочерняя компания SOCAR в Турции) владеет контрольным пакетом акций Petkim Petrokimya Holding. Petkim основан 3 апреля 1965 года, является ведущим нефтехимическим комплексом Турции. Комплекс производит этилен, полиэтилен, поливинилхлорид, полипропилен и другие продукты нефтехимии, которые используются в производстве пластмассовой массы, текстильных изделий, а также других потребительских и промышленных товаров. Акции Petkim котируются на Стамбульской фондовой бирже.

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Версия на английском языке Two SOCAR assets in Turkiye among 100 best companies
Версия на азербайджанском языке SOCAR-ın Türkiyədəki 2 yatırımı 100 ən yaxşı şirkətlərin reytinqində yer alıb

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