Дубравка Джедович: Договор о дополнительных поставках азербайджанского газа в Сербию будет подписан в ближайшее время

Баку и Белград в ближайшее время подпишут соглашение о дополнительных поставках азербайджанского газа.

Баку и Белград в ближайшее время подпишут соглашение о дополнительных поставках азербайджанского газа.

Как передает Report со ссылкой на министерство горнодобывающей промышленности и энергетики Сербии, об этом заявила глава ведомства Дубравка Джедович Ханданович на встрече с президентом компании Srbijagas Душаном Баятовичем.

"Министр обсудила с Баятовичем вопросы расширения подземного хранилища газа (ПХГ) "Банатский двор" и готовность к отопительному сезону. При этом министр выразила удовлетворение уровнем заполнения газовых хранилищ как в Сербии, так и в Венгрии, добавив, что также согласованы дополнительные поставки из Азербайджана",- говорится в информации.

"В ноябре у нас будет 750 млн кубометров газа в ПХГ "Банатский Двор" и 163 млн кубометров газа - в газохранилище Венгрии. Мы также договорились о дополнительных объемах из Азербайджана, которые будем получать в соответствии с потребностями, и в ближайшее время оформим соглашение официально", - сказал министр.

Напомним, что глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов на пресс-конференции в Баку 2 сентября по итогам переговоров со своим сербским коллегой Марко Джуричем заявил, что Азербайджан планирует поэтапно довести объем поставляемого в Сербию газа до 1 млрд кубометров в год. Госнефтекомпания Азербайджана и сербская Srbijagas 15 ноября 2023 года подписали договор о поставках азербайджанского газа в Сербию. Договор предусматривает поставку в эту страну до 400 млн куб. м газа в год из Азербайджана в 2024-2026 годах с возможностью увеличения объема поставок с 2027 года.