Доступ к ЮГК сделает Болгарию независимой в вопросе поставок природного газа

Трубопровод IGB (интерконнектор Греция-Болгария) предоставит болгарскому рынку доступ к Южному газовому коридору (ЮГК), что сделает страну более независимой с точки зрения поставок природного газа и обеспечит безопасность поставок энергоносителей.

Трубопровод IGB (интерконнектор Греция-Болгария) предоставит болгарскому рынку доступ к Южному газовому коридору (ЮГК), что сделает страну более независимой с точки зрения поставок природного газа и обеспечит безопасность поставок энергоносителей.

Об этом Report сказали в проектной компании ICGB c болгарской стороны.

По словам представителя компании, интерконнектор вкупе с другими крупными международными проектами, такими как Трансадриатический газопровод (TAP) и Трансанатолийский газопровод (TANAP), а также с существующими и планируемыми терминалами СПГ в регионе создает новые преимущества и выгоды для всех участников.

В целом, на сегодняшний день строительство трубопровода IGB завершено на 92%. В частности, завершено строительство линейной части, а подрядчик строительства (EPC) уже осуществляет восстановление верхнего слоя почвы по маршруту его прохождения.

Также, в настоящее время ведутся работы по завершению строительства наземных объектов - двух газоизмерительных станций близ Стара Загоры (завершена на 87%) и греческого города Комотини (на 67%).

"Подрядчик EPC - греческая компания AVAX - заверила как ICGB, так и национальные правительства Болгарии и Греции, что проект будет завершен к концу июня, чтобы газопровод мог быть введен в эксплуатацию к следующему отопительному сезону", — отметили в компании.

"По трубопроводу будет транспортироваться весь объем природного газа в соответствии с соглашением с Азербайджаном. Но не только он - есть серьезный интерес и возможности для транспортировки газа и из других стран", — сказали в проектной компании, уточнив, что учитывая важность проекта IGB (особенно в нынешней ситуации), ICGB сосредотачивает все свои усилия на обеспечении скорейшего ввода его в эксплуатацию.