​Доля SOCAR на рынке продажи газа в Турции достигнет 7%

Доля SOCAR на рынке распределения природного газа Турции достигнет 7% за счет покупки новых компаний (Bursagaz, Kayserigaz).

Об этом сообщает Report со ссылкой на прошлогодний отчет SOCAR Turkey Enerji.

"После завершения процесса купли-продажи газораспределительных компаний в 2019 году ожидается значительное увеличение внутреннего потребления, при этом доля компании достигнет примерно 7% в общем объеме потребления страны", - говорится в отчете.

Согласно информации, SOCAR Gas, который реализует природный газ в Турции, продал 6 млрд кубометров газа в 2013-2018 годах.

"В 2013-2018 годах компания поставила около 6 млрд кубометров газа на турецкий рынок, в том числе промышленные предприятия SOCAR Turkey в регионе Алиага. SOCAR Gas - единственная частная компания, которая поставляет газ из альтернативного источника", - сказано в отчете.

Доля SOCAR Gas на турецком рынке составляет примерно 2,5%.

Предприятия SOCAR Turkey в регионе Алиага ежегодно потребляют 1,5 млрд кубометров природного газа. Благодаря новым проектам, в ближайшие годы эти объемы возрастут", - говорится в сообщении.

Следует отметить, что в 2010 году правительства Азербайджана и Турции подписали меморандум о взаимопонимании, согласно которому с 2013 года SOCAR Gas начала поставки природного газа в объеме 1,2 млрд кубометров в год.

SOCAR в январе этого года приобрел управляющую операциями немецкой энергетической компании EWE AG в Турции EWE Turkey Holding и входящие в нее компании - Bursagaz, Kayserigaz, Enervis, EWE Enerji и Millenicom.