Доля Италии в экспорте нефти Азербайджана приблизилась к 58%
Энергетика
- 21 сентября, 2026
- 14:15
В январе-августе текущего года Азербайджан экспортировал в Италию 8 млн 470 тыс. 707,19 тонн сырой нефти на сумму $5 млрд 226 млн 65,04 тыс.
Как сообщает Report со ссылкой на Государственный таможенный комитет, это соответственно на 7,9% меньше и на 8,8% больше по сравнению с 8 месяцами 2025 года.
Доля сырой нефти, экспортируемой в Италию, в общем объеме экспорта нефти Азербайджана составила 57,7%.
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