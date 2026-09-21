Ильхам Алиев Гран-при Азербайджана Формулы-1 Мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Удары США по Ирану
    Ильхам Алиев Гран-при Азербайджана Формулы-1 Мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Удары США по Ирану

    Доля Италии в экспорте нефти Азербайджана приблизилась к 58%

    Энергетика
    • 21 сентября, 2026
    • 14:15
    Доля Италии в экспорте нефти Азербайджана приблизилась к 58%

    В январе-августе текущего года Азербайджан экспортировал в Италию 8 млн 470 тыс. 707,19 тонн сырой нефти на сумму $5 млрд 226 млн 65,04 тыс.

    Как сообщает Report со ссылкой на Государственный таможенный комитет, это соответственно на 7,9% меньше и на 8,8% больше по сравнению с 8 месяцами 2025 года.

    Доля сырой нефти, экспортируемой в Италию, в общем объеме экспорта нефти Азербайджана составила 57,7%.

    Экспорт нефти Азербайджано-итальянские отношения
    Azərbaycanın neft ixracında İtaliyanın payı 58 %-ə yaxınlaşıb
    Italy's share in Azerbaijan's total oil exports nears 58%

    Последние новости

    01:25

    Глава ЦРУ встретился с президентом Украины в Ирландии

    Другие страны
    00:49

    В Румынии обнаружили останки умерших во время пандемии COVID-19

    Другие страны
    00:13
    Фото

    Министр энергетики Сербии: Оснований для беспокойства по поводу поставок топлива нет

    Другие страны
    23:47

    Bloomberg: Лондон может поддержать Эр-Рияд в конфликте с хуситами

    Другие страны
    23:39

    КСИР: США и Израиль рано или поздно должны согласиться покинуть регион

    В регионе
    23:24

    Главного арбитра матча "Атлетико" — "Реал" дисквалифицируют минимум на две игры

    Футбол
    23:11
    Фото

    Эрдоган встретился с президентом Вьетнама в Нью-Йорке

    В регионе
    23:06

    Джейхун Байрамов принял участие в неформальном обеде Всемирного экономического форума

    Внешняя политика
    22:56

    В турецком Диярбакыре в ходе перестрелки погибли три человека

    В регионе
    Лента новостей