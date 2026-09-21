Доля Италии в экспорте нефти Азербайджана приблизилась к 58%

В январе-августе текущего года Азербайджан экспортировал в Италию 8 млн 470 тыс. 707,19 тонн сырой нефти на сумму $5 млрд 226 млн 65,04 тыс.

Как сообщает Report со ссылкой на Государственный таможенный комитет, это соответственно на 7,9% меньше и на 8,8% больше по сравнению с 8 месяцами 2025 года.

Доля сырой нефти, экспортируемой в Италию, в общем объеме экспорта нефти Азербайджана составила 57,7%.