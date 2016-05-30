Долги крупнейших нефтяных компаний Европы и США выросли за год на 30%

Баку. 30 мая. REPORT.AZ/ Долги пятнадцати крупнейших североамериканских и европейских нефтяных компаний выросли в годовом выражении на треть. Так, по состоянию на конец марта совокупный чистый долг компаний составил 383 млрд. долларов, увеличившись на 97 млрд. долларов за последние 12 месяцев, сообщает Report со ссылкой на Bloomberg.

Чистый долг американской ExxonMobil вырос до 38,3 млрд. долларов на конец марта, с 27,6 млрд. долларов годом ранее, а долг британской ВР за тот же период увеличился до 30,6 млрд. долларов с 24,6 млрд. долларов.