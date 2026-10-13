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    Ильхам Алиев Совещание по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА) Путь к Победе Лига чемпионов УЕФА

    Ускоряются работы по внедрению модели ASAN xidmət в Камбодже

    Социальная защита
    • 13 октября, 2026
    • 10:08
    Ускоряются работы по внедрению модели ASAN xidmət в Камбодже

    Председатель Государственного агентства по оказанию услуг гражданам и социальным инновациям при президенте Азербайджана (ASAN xidmət) Ульви Мехдиев встретился с министром почты и телекоммуникаций Королевства Камбоджа Вандетом Чеа.

    Как сообщили Report в Госагентстве, главной целью встречи стало обсуждение практических шагов по реализации меморандума о взаимопонимании по внедрению модели ASAN xidmət в Камбодже.

    Отметим, что указанный документ был подписан в декабре 2025 года.

    ASAN Xidmət Азербайджано-камбоджийские отношения Ульви Мехдиев
    "ASAN xidmət"in Kambocada tətbiqi ilə bağlı işlər sürətləndirilir
    Azerbaijan and Cambodia discuss implementation of ASAN Service model
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