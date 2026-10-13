Ускоряются работы по внедрению модели ASAN xidmət в Камбодже
Социальная защита
- 13 октября, 2026
- 10:08
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Председатель Государственного агентства по оказанию услуг гражданам и социальным инновациям при президенте Азербайджана (ASAN xidmət) Ульви Мехдиев встретился с министром почты и телекоммуникаций Королевства Камбоджа Вандетом Чеа.
Как сообщили Report в Госагентстве, главной целью встречи стало обсуждение практических шагов по реализации меморандума о взаимопонимании по внедрению модели ASAN xidmət в Камбодже.
Отметим, что указанный документ был подписан в декабре 2025 года.
"ASAN xidmət"in Kambocada tətbiqi ilə bağlı işlər sürətləndirilir
Azerbaijan and Cambodia discuss implementation of ASAN Service model
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