Ускоряются работы по внедрению модели ASAN xidmət в Камбодже

Председатель Государственного агентства по оказанию услуг гражданам и социальным инновациям при президенте Азербайджана (ASAN xidmət) Ульви Мехдиев встретился с министром почты и телекоммуникаций Королевства Камбоджа Вандетом Чеа.

Как сообщили Report в Госагентстве, главной целью встречи стало обсуждение практических шагов по реализации меморандума о взаимопонимании по внедрению модели ASAN xidmət в Камбодже.

Отметим, что указанный документ был подписан в декабре 2025 года.