"ASAN xidmət"in Kambocada tətbiqi ilə bağlı işlər sürətləndirilir
- 13 oktyabr, 2026
- 09:50
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Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Vətəndaşlara Xidmət və Sosial İnnovasiyalar üzrə Dövlət Agentliyinin sədri Ülvi Mehdiyev Kamboca Krallığının poçt və telekommunikasiyalar naziri ilə görüşüb.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə agentlikdən bildirilib.
Qeyd olunub ki, əsas məqsəd "ASAN xidmət"in Kambocada tətbiqi ilə bağlı imzalanmış Anlaşma Memorandumunun icrası ilə bağlı görüləcək işləri, fəaliyyət istiqamətlərini müzakirə etmək olub.
Xatırladaq ki, 2025-ci ilin dekabr ayında Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Vətəndaşlara Xidmət və Sosial İnnovasiyalar üzrə Dövlət Agentliyi ilə Kamboca Krallığının Poçt və Telekommunikasiyalar Nazirliyi arasında dövlət xidmətlərinin göstərilməsi sahəsində "ASAN xidmət" təcrübəsinin tətbiqini nəzərdə tutan Anlaşma Memorandumu imzalanıb.