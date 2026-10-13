Число налогоплательщиков в Азербайджане превысило 1,7 млн

Число налогоплательщиков в Азербайджане на 1 октября 2026 года достигло 1 млн 729 тыс. 10, увеличившись за год на 4,6%.

Как сообщает Report со ссылкой на Государственную налоговую службу, 86,7% зарегистрированных налогоплательщиков составляют физические лица, 13,3% - юридические лица и другие организации.

За последний год число индивидуальных предпринимателей выросло на 4,4%, а учреждений, предприятий и организаций - на 5,7%.

К концу сентября в Азербайджане насчитывалось 213 837 зарегистрированных коммерческих структур, что на 6,5% больше, чем годом ранее.

В течение сентября государственную регистрацию прошли 1 208 коммерческих структур. Из них 86% приходится на компании с местными инвестициями, 14% - с иностранными.

В электронной форме зарегистрировано 83% коммерческих структур. Доля электронной регистрации обществ с ограниченной ответственностью с местными инвестициями составила 96,6%.

При этом 92,4% зарегистрированных коммерческих юридических лиц созданы в форме ООО.