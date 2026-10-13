Azərbaycanda vergi ödəyicilərinin sayı 5 %-ə yaxın artıb
- 13 oktyabr, 2026
- 09:56
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Bu il oktyabrın 1-nə Azərbaycanda 1 729 010 vergi ödəyicisi olub.
"Report" bu barədə İqtisadiyyat Nazirliyi yanında Dövlət Vergi Xidmətinə istinadən xəbər verir.
Məlumata görə, bu, ötən il oktyabrın 1-i ilə müqayisədə 4,6 % çoxdur.
Vergi ödəyicilərinin 86,7 %-i fiziki şəxslər, 13,3 %-i hüquqi şəxslər və digər təşkilatlardır. Son 1 ildə fərdi sahibkarların sayı 4,4 %, idarə, müəssisə və təşkilatların sayı isə 5,7 % artıb.
Bu il sentyabrın sonuna qeydiyyatda olan kommersiya qurumlarının sayı isə 1 il əvvələ nisbətən 6,5 % çox – 213 837 vahid təşkil edib.
Sentyabrda 1 208 vahid kommersiya qurumu dövlət qeydiyyatından keçib ki, onların 86 %-i yerli, 14 %-i xarici investisiyalıdır. Kommersiya qurumlarının 83 %-i elektron qaydada qeydiyyata alınıb. Yerli investisiyalı məhdud məsuliyyətli cəmiyyətlərin (MMC) elektron qeydiyyatının xüsusi çəkisi 96,6 % təşkil edib.
Dövlət qeydiyyatında olan kommersiya hüquqi şəxslərin 92,4 %-i MMC formasında yaradılıb.