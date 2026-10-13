İlham Əliyev Asiyada Qarşılıqlı Fəaliyyət və Etimad Tədbirləri üzrə Müşavirə (AQEM) Zəfərə gedən yol UEFA Çempionlar Liqası
    İlham Əliyev Asiyada Qarşılıqlı Fəaliyyət və Etimad Tədbirləri üzrə Müşavirə (AQEM) Zəfərə gedən yol UEFA Çempionlar Liqası

    Azərbaycanda vergi ödəyicilərinin sayı 5 %-ə yaxın artıb

    Biznes
    • 13 oktyabr, 2026
    • 09:56
    Azərbaycanda vergi ödəyicilərinin sayı 5 %-ə yaxın artıb

    Bu il oktyabrın 1-nə Azərbaycanda 1 729 010 vergi ödəyicisi olub.

    "Report" bu barədə İqtisadiyyat Nazirliyi yanında Dövlət Vergi Xidmətinə istinadən xəbər verir.

    Məlumata görə, bu, ötən il oktyabrın 1-i ilə müqayisədə 4,6 % çoxdur.

    Vergi ödəyicilərinin 86,7 %-i fiziki şəxslər, 13,3 %-i hüquqi şəxslər və digər təşkilatlardır. Son 1 ildə fərdi sahibkarların sayı 4,4 %, idarə, müəssisə və təşkilatların sayı isə 5,7 % artıb.

    Bu il sentyabrın sonuna qeydiyyatda olan kommersiya qurumlarının sayı isə 1 il əvvələ nisbətən 6,5 % çox – 213 837 vahid təşkil edib.

    Sentyabrda 1 208 vahid kommersiya qurumu dövlət qeydiyyatından keçib ki, onların 86 %-i yerli, 14 %-i xarici investisiyalıdır. Kommersiya qurumlarının 83 %-i elektron qaydada qeydiyyata alınıb. Yerli investisiyalı məhdud məsuliyyətli cəmiyyətlərin (MMC) elektron qeydiyyatının xüsusi çəkisi 96,6 % təşkil edib.

    Dövlət qeydiyyatında olan kommersiya hüquqi şəxslərin 92,4 %-i MMC formasında yaradılıb.

    Azərbaycan İqtisadiyyat Nazirliyi Dövlət Vergi Xidməti (DVX) Vergi ödəyiciləri
    Число налогоплательщиков в Азербайджане превысило 1,7 млн
    MiniBoss
    44 - Tezliklə

    Son xəbərlər

    00:38
    Azərbaycan 2030-cu ildə icmal büdcənin kəsirini 260 milyon dollara endirəcək
    Maliyyə
    00:30
    Azərbaycan iqtisadiyyatına yaxın 4 ildə mümkün investisiya qoyuluşunun məbləği elan edilib
    Maliyyə
    00:25
    Azərbaycan gələn il xarici dövlət borcunun ödənilməsinə 1,4 milyard manatdan çox pul xərcləyəcək
    Maliyyə
    00:18
    Azərbaycan yaxın 4 ildə Qarabağ və Şərqi Zəngəzura 13,2 milyard manat xərcləyəcək
    Maliyyə
    00:04
    Azərbaycanın 2027-ci il üçün büdcəsi ilkin variantla müqayisədə dəyişdirilib
    Maliyyə
    23:54
    Azərbaycan XİN: AQEM-in VII Zirvə Görüşü regional dialoqun inkişaf etdirilməsində mühüm mərhələdir
    Xarici siyasət
    23:43
    2027-2030-cu illəri əhatə edən Ortamüddətli Xərclər Çərçivəsi açıqlanıb
    Maliyyə
    23:32
    Tramp: Latın Amerikasında narkokartel obyektlərinə zərbələr gücləndiriləcək
    Digər ölkələr
    23:19
    İstanbulda sel nəticəsində köməksiz qalan 3055 nəfər xilas edilib
    Region
    Bütün Xəbər Lenti