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    Ильхам Алиев Совещание по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА) Путь к Победе Лига чемпионов УЕФА

    Дипломаты из 17 стран прошли программу AIDA по внешней политике в Азербайджане

    Внешняя политика
    • 13 октября, 2026
    • 10:06
    Дипломаты из 17 стран прошли программу AIDA по внешней политике в Азербайджане

    Девятнадцать высокопоставленных и средних по рангу дипломатов из 17 стран Европы, Латинской Америки, Африки и Океании прошли в Азербайджане очередную программу повышения квалификации "Внешняя политика".

    Как сообщает Report, об этом сообщили в Министерстве иностранных дел Азербайджана.

    Программа была организована Азербайджанским агентством международного развития (AIDA), действующим при МИД, совместно с Университетом ADA.

    Перед участниками выступили представители профессорско-преподавательского состава Университета ADA, представитель президента Азербайджана по особым поручениям Эльчин Амирбеков, руководители управлений МИД и др.

    Сессии охватили политическую историю региона, приоритеты внешней политики Азербайджана, внешнеполитические коммуникации, энергетическую дипломатию, региональную геополитику и безопасность. Дипломаты также изучили вопросы ведения переговоров, дипломатической переписки и протокола, восстановления освобожденных от оккупации территорий и миростроительства.

    Отдельное внимание было уделено глобальным экономическим тенденциям, лидерским качествам, навыкам публичных выступлений и другим направлениям.

    Участники программы присоединились к круглым столам в МИД Азербайджана и Милли Меджлисе, посвященным внешней политике страны и роли парламента в двусторонних и многосторонних отношениях.

    Иностранные дипломаты также посетили Шушу и Ханкенди, где ознакомились с историей, культурой и новыми реалиями региона. Кроме того, для них были организованы экскурсии в Центр Гейдара Алиева и Азербайджанский национальный музей ковра.

    С момента запуска программы в 2018 году ее выпускниками стали 167 дипломатов из 99 стран.

    Дипломаты из 17 стран прошли программу AIDA по внешней политике в Азербайджане
    Дипломаты из 17 стран прошли программу AIDA по внешней политике в Азербайджане
    Дипломаты из 17 стран прошли программу AIDA по внешней политике в Азербайджане
    Дипломаты из 17 стран прошли программу AIDA по внешней политике в Азербайджане
    Дипломаты из 17 стран прошли программу AIDA по внешней политике в Азербайджане
    Дипломаты из 17 стран прошли программу AIDA по внешней политике в Азербайджане
    Дипломаты из 17 стран прошли программу AIDA по внешней политике в Азербайджане
    Дипломаты из 17 стран прошли программу AIDA по внешней политике в Азербайджане
    Дипломаты из 17 стран прошли программу AIDA по внешней политике в Азербайджане

    Министерство иностранных дел Азербайджана (МИД)
    Фото
    Azərbaycanda 17 ölkənin 19 diplomatı ixtisasartırma kursunu bitirib
    Фото
    19 diplomats from 17 countries complete training program in Azerbaijan
    44 - Tezliklə
    44 - Tezliklə

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