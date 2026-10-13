Дипломаты из 17 стран прошли программу AIDA по внешней политике в Азербайджане

Девятнадцать высокопоставленных и средних по рангу дипломатов из 17 стран Европы, Латинской Америки, Африки и Океании прошли в Азербайджане очередную программу повышения квалификации "Внешняя политика".

Как сообщает Report, об этом сообщили в Министерстве иностранных дел Азербайджана.

Программа была организована Азербайджанским агентством международного развития (AIDA), действующим при МИД, совместно с Университетом ADA.

Перед участниками выступили представители профессорско-преподавательского состава Университета ADA, представитель президента Азербайджана по особым поручениям Эльчин Амирбеков, руководители управлений МИД и др.

Сессии охватили политическую историю региона, приоритеты внешней политики Азербайджана, внешнеполитические коммуникации, энергетическую дипломатию, региональную геополитику и безопасность. Дипломаты также изучили вопросы ведения переговоров, дипломатической переписки и протокола, восстановления освобожденных от оккупации территорий и миростроительства.

Отдельное внимание было уделено глобальным экономическим тенденциям, лидерским качествам, навыкам публичных выступлений и другим направлениям.

Участники программы присоединились к круглым столам в МИД Азербайджана и Милли Меджлисе, посвященным внешней политике страны и роли парламента в двусторонних и многосторонних отношениях.

Иностранные дипломаты также посетили Шушу и Ханкенди, где ознакомились с историей, культурой и новыми реалиями региона. Кроме того, для них были организованы экскурсии в Центр Гейдара Алиева и Азербайджанский национальный музей ковра.

С момента запуска программы в 2018 году ее выпускниками стали 167 дипломатов из 99 стран.