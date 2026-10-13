Бакинский аэропорт за 9 месяцев обслужил почти 6 млн пассажиров

В период с января по сентябрь текущего года Международный аэропорт Гейдар Алиев обслужил 5,7 млн пассажиров.

Как сообщает Report, об этом заявил председатель правления ЗАО "Азербайджанские авиалинии" (AZAL) Самир Рзаев.

По его словам, Баку связан с 77 направлениями, обслуживаемыми 42 авиакомпаниями.

Управление воздушным движением "Азераэронавигация" (AZANS) при AZAL обслужило более 282 тыс. рейсов, а количество транзитных рейсов увеличилось на 15%.