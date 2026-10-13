AZAL за 9 месяцев перевезла около 3,3 млн пассажиров

Azerbaijan Airlines (AZAL) завершила первые девять месяцев 2026 года ростом операционных показателей, расширением маршрутной сети, внедрением новых цифровых сервисов и международными достижениями.

Об этом Report сообщили в AZAL.

С января по сентябрь авиакомпания выполнила 14,1 тыс. рейсов и перевезла около 3,3 млн пассажиров, из которых более 2,6 млн - на международных направлениях. Средний коэффициент загрузки кресел составил 79%, а показатель пунктуальности - 81%. Число трансферных пассажиров, путешествующих через Баку, выросло на 29% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и достигло 419 тыс. человек.

Самым интенсивным днем отчетного периода стало 15 августа, когда авиакомпания выполнила рекордные 72 рейса. К концу сентября сеть регулярных полетов охватывала 55 направлений.

На маршруте Баку-Нахчыван-Баку за девять месяцев было выполнено около 3,2 тыс. рейсов и перевезено почти 650 тыс. пассажиров. Наибольшее количество рейсов на этом направлении пришлось на 15 июня - в этот день было выполнено 25 рейсов.

В рамках расширения маршрутной сети авиакомпания открыла прямые рейсы в Карс, Атырау и Актобе. Также началась продажа билетов на рейсы Баку-Брюссель-Баку.

Для удобства пассажиров был внедрен ряд цифровых решений. На борту появилась возможность безналичной оплаты через POS-терминалы. Расширился и выбор способов онлайн-оплаты: благодаря сотрудничеству с Uzum Bank стали доступны платежи картами HUMO и UZCARD, а также были подключены платежные системы Alipay и WeChat Pay. Кроме того, пассажиры получили возможность приобретать авиабилеты в рассрочку.

Услуга Stopover стала доступна для онлайн-бронирования, а новый сервис Rental Car позволяет арендовать автомобиль. Авиакомпания также расширила возможности покупки дополнительного багажа онлайн и внедрила онлайн-возврат авиабилетов в случаях, связанных, в частности, с отменой рейсов.

Отчетный период был отмечен и международным признанием. На церемонии Skytrax World Airline Awards 2026 Azerbaijan Airlines была названа лучшей региональной авиакомпанией Центральной Азии и СНГ. Кроме того, авиакомпания стала победителем PAX International Readership Awards 2026 в номинации "Лучшие бортовые развлечения и связь в СНГ". Работа по созданию благоприятной рабочей среды получила признание в виде сертификации Great Place to Work®. Эти достижения отражают последовательные усилия авиакомпании по повышению качества обслуживания, улучшению пассажирского опыта и развитию корпоративной культуры.

Сохраняя безопасность полетов в качестве безусловного приоритета, национальный авиаперевозчик Азербайджана продолжает расширять маршрутную сеть, повышать операционную эффективность и совершенствовать сервисы для пассажиров.