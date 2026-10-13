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    Ильхам Алиев Совещание по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА) Путь к Победе Лига чемпионов УЕФА

    Для участников учений НАТО организованы экскурсии

    Армия
    • 13 октября, 2026
    • 10:07
    Для участников учений НАТО организованы экскурсии

    Для участников 3-й встречи учебного курса "Инициатива по обеспечению совместимости возможностей партнерских стран" и курса по самооценке первого уровня, проводимых в рамках программы "Партнерство ради мира" между Азербайджаном и НАТО, были организованы экскурсии.

    Об этом сообщает Report со ссылкой на Министерство обороны Азербайджана.

    В соответствии с планом мероприятий в выходные дни гости ознакомились с историко-культурными достопримечательностями и музеями города Баку.

    Делегации посетили Центр Гейдара Алиева и Музей Победы, получив незабываемые впечатления.

    Для участников учений НАТО организованы экскурсии
    Для участников учений НАТО организованы экскурсии
    Для участников учений НАТО организованы экскурсии
    Для участников учений НАТО организованы экскурсии

    Североатлантический альянс (НАТО) Министерство обороны Азербайджана (МО Азербайджана)
    Фото
    NATO təliminin iştirakçıları Zəfər Muzeyində olub
    Фото
    Excursions organized for participants of NATO exercise
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