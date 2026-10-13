Для участников учений НАТО организованы экскурсии

Для участников 3-й встречи учебного курса "Инициатива по обеспечению совместимости возможностей партнерских стран" и курса по самооценке первого уровня, проводимых в рамках программы "Партнерство ради мира" между Азербайджаном и НАТО, были организованы экскурсии.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Министерство обороны Азербайджана.

В соответствии с планом мероприятий в выходные дни гости ознакомились с историко-культурными достопримечательностями и музеями города Баку.

Делегации посетили Центр Гейдара Алиева и Музей Победы, получив незабываемые впечатления.