Доходы SOCAR от продажи газа на внутреннем рынке превысили 1,4 млрд манатов

Баку. 5 марта. REPORT.AZ/ Поступления от продажи газа на внутреннем рынке в 2018 году составили 1 407,5 млн манатов.

Как сообщает Report, об этом говорится в отчете Кабинета министров по итогам деятельности за 2018 год.

SOCAR продал 12 млрд кубометров природного газа, 204 тыс. тонн сжиженного газа в 2018 году. На внутреннем рынке реализовано 10,6 млрд кубометров природного, 151,6 тыс. тонн сжиженного газа. На экспорт ушло 51,8 тыс. тонн сжиженного газа. Потребителям по сектору "население" передано 3 млрд кубометров природного газа.

В отчетном году импортировано 1 798,2 млн кубометров, экспортировано 1 423,4 млн кубометров газа.

Доходы от продажи газа на внутреннем рынке составили 1 407,5 млн манатов, от экспорта газа поступило 384,9 млн манатов. Нахчыванской Автономной Республике передано 237 млн кубометров природного газа.

В 2018 году была проведена целенаправленная работа по сокращению потерь газа. В результате предпринятых мер потери газа в стране сократились в годовом сравнении на 187 млн кубометров.

Для бесперебойного снабжения потребителей в осенне-зимний сезон в подземные хранилища закачано 2 млрд кубометров газа, в результате запасы газа составили 3,1 млрд кубометров. В 2019 году эти объемы достигнут 3,5 млрд кубометров.