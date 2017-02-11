Доходы Ирана от экспорта нефтепродуктов достигнут $45-50 млрд в 2017 году

Баку. 11 февраля. REPORT.AZ/ Доходы Ирана от экспорта сырой нефти и конденсатов в следующем иранском календарном году (начинается 21 марта. — Report) достигнет $45-50 млрд при условии сохранения цена на нефть в пределах $55 за баррель.

Как передает Report со ссылкой на IRNA, об этом заявил министр нефти Ирана Бижан Зангане.

«Доходы Ирана от экспорта нефти в следующем иранском году достигнет до 50 млрд долларов», — сказал он.

По словам министра, в настоящее время экспорт иранской нефти приблизительно достиг досанкционного уровня.

«Экспортные поставки нефти и конденсатов Ирана за последние четыре месяца составили 2,8 млн баррелей в сутки — по сравнению с санкционным периодом они выросли на 1,6 млн баррелей в сутки», — добавил он.

Ранее сообщалось, что Иран нарастит нефтедобычу на 90 тыс. баррелей в сутки — до 3,797 млн баррелей с сутки в первой половине 2017 года.