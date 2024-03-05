Доходы Госнефтефонда с АЧГ сократились

Государственный нефтяной фонд Азербайджана (ГНФАР) в январе-феврале этого года получил доход в размере 862 млн долларов США с блока месторождений "Азери-Чираг-Гюнешли" (АЧГ).

Об этом Report сообщили в фонде.

Согласно данным, это на 462 млн долларов или на 34,9% меньше показателя аналогичного периода 2023 года.

Напомним, что АЧГ является крупнейшим блоком нефтяных месторождений Азербайджана. Первый договор о разделе добычи по разработке блока месторождений был подписан 20 сентября 1994 года. 14 сентября 2017 года было подписано обновленное соглашение, которое предусматривает разработку месторождений до конца 2049 года.

Долевое распределение акционеров АЧГ следующее: BP (30,37%), SOCAR (25,0%), MOL Group (9,57%, вместо Chevron с 16 апреля 2020 года), INPEX (9,31%), Equinor (7,27%), ExxonMobil (6,79%), TPAO (5,73%), ITOCHU (3,65%), ONGC Videsh Limited (OVL) (2,31%).