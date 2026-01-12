Доходы ГНФАР от реализации прибыльной нефти и газа Азербайджана в 2026 году превысят $5 млрд

Доходы Государственного нефтяного фонда Азербайджана (ГНФАР) в 2026 году от продажи прибыльной нефти и газа, приходящиеся на долю государства, составят $5,03 млрд (8 млрд 551 млн манатов).

Как сообщает Report, об этом говорится в заключении Счетной палаты по бюджету ГНФАР на 2026 год.

Согласно заключению, этот показатель на 2 млрд 910,4 млн манатов или 25,4% меньше фактического уровня за 2024 год, и на 1 млрд 246,3 млн манатов или 12,7% меньше прогнозного показателя на 2025 год.

Отмечается, что чистые доходы от продажи углеводородов, приходящиеся на долю Азербайджана в 2026 году, рассчитаны за вычетом расходов на транспортировку углеводородов, банковских услуг, таможенного оформления, независимого контроля (сюрвейера), маркетинга и страхования. Также в эту сумму не включены доходы, приходящиеся на инвестиции или долю участия Государственной нефтяной компании Азербайджана в проектах, где она является инвестором, участником или партнером.

При определении доходов от прибыльной нефти и газа, предусмотренных к поступлению в Фонд в бюджете ГНФАР на 2026 год, за основу был взят объем доли прибыли, принадлежащей Азербайджану, от нефти и газа, добываемых на месторождениях.