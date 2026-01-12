Ильхам Алиев WUF13 Протесты в Иране мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    Ильхам Алиев WUF13 Протесты в Иране мирный процесс между Азербайджаном и Арменией

    Доходы ГНФАР от реализации прибыльной нефти и газа Азербайджана в 2026 году превысят $5 млрд

    Энергетика
    • 12 января, 2026
    • 12:21
    Доходы ГНФАР от реализации прибыльной нефти и газа Азербайджана в 2026 году превысят $5 млрд

    Доходы Государственного нефтяного фонда Азербайджана (ГНФАР) в 2026 году от продажи прибыльной нефти и газа, приходящиеся на долю государства, составят $5,03 млрд (8 млрд 551 млн манатов).

    Как сообщает Report, об этом говорится в заключении Счетной палаты по бюджету ГНФАР на 2026 год.

    Согласно заключению, этот показатель на 2 млрд 910,4 млн манатов или 25,4% меньше фактического уровня за 2024 год, и на 1 млрд 246,3 млн манатов или 12,7% меньше прогнозного показателя на 2025 год.

    Отмечается, что чистые доходы от продажи углеводородов, приходящиеся на долю Азербайджана в 2026 году, рассчитаны за вычетом расходов на транспортировку углеводородов, банковских услуг, таможенного оформления, независимого контроля (сюрвейера), маркетинга и страхования. Также в эту сумму не включены доходы, приходящиеся на инвестиции или долю участия Государственной нефтяной компании Азербайджана в проектах, где она является инвестором, участником или партнером.

    При определении доходов от прибыльной нефти и газа, предусмотренных к поступлению в Фонд в бюджете ГНФАР на 2026 год, за основу был взят объем доли прибыли, принадлежащей Азербайджану, от нефти и газа, добываемых на месторождениях.

    ГНФАР нефть газ прибыльная нефть и газ доходы
    ARDNF-in builki neft-qaz gəlirləri bu il 5 milyard dollar proqnozlaşdırılır
    SOFAZ revenues from sale of Azerbaijan's profitable oil, gas to exceed $5B in 2026

    Последние новости

    13:09

    В 2025 году Азербайджан экспортировал в Сирию 0,5 млрд кубометров газа

    Энергетика
    13:07

    В азербайджанских банках усиливается контроль за валютными рисками

    Финансы
    13:00

    Банки в Азербайджане будут оценивать ESG-риски

    Финансы
    12:59

    Военное положение и мобилизацию в Украине вновь продлят

    В регионе
    12:55

    Азербайджан начал импорт перца еще из двух стран

    Бизнес
    12:54

    Азербайджан сохранил объемы переработки нефти на уровне 2024 года

    Энергетика
    12:51

    ЕС может ввести новые санкции против Ирана из-за жесткого подавления протестов

    В регионе
    12:46

    Экономика Казахстана в 2025 году выросла на 6,5%

    В регионе
    12:42

    Пекин отреагировал на заявление Трампа по Ирану

    Другие страны
    Лента новостей