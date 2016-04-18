​Доходы Азербайджана от продажи электроэнергии сократились в 3 раза

Баку. 18 апреля. REPORT.AZ/ Согласно показателям счетчиков, за январь-март текущего года Азербайджан экспортировал 90 783,42 тыс. кВт/час электроэнергии, что на 1 093,80 тыс. кВт/час или 1,22% ниже показателя аналогичного периода прошлого года.

Как сообщает Report со ссылкой на Государственный таможенный комитет, за указанный период объем экспорта электроэнергии, по данным таможенных деклараций, в годовом исчислении сократился на 57 627,15 тыс. кВт/час или 56,68% (в 2,31 раза) и составил 44 043,34 тыс. кВт/час.

Как сообщили в комитете, за отчетный период общая стоимость реализованной на экспорт электроэнергии составила 2 125,38 тыс. долларов США, что на 3 982,45 тыс. долларов или 65,20% (в 2,87 раза) меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.