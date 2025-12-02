Доходы Азербайджана от деятельности магистральных нефтепроводов превысили 764,5 млн манатов

Доходы Азербайджана от деятельности магистральных нефтепроводов, включая Баку-Тбилиси-Джейхан, в январе-сентябре 2025 года составили 764 млн 511,5 манатов, что на 3,6% ниже показателя аналогичного периода прошлого года.

Об этом сообщили Report в Госкомитете по статистике.

Согласно статданным, за отчетный период 2025 года потери в сети магистральных нефтепроводов составили 3,8 тыс. тонн против 3,5 тыс. тонн за аналогичный период прошлого года, увеличившись на 8,6%.

Как сообщалось, в целом по магистральным нефтепроводам в январе-сентябре 2025 года транспортировано 27,593 млн тонн нефти, что на 4,4% ниже показателя аналогичного периода 2024 года. При этом, в общем объеме прокачки порядка 74,5% транспортировалось по трубопроводу Баку-Тбилиси-Джейхан.