Azərbaycanın magistral neft kəmərlərinin fəaliyyətindən əldə etdiyi gəlirlər açıqlanıb
- 02 dekabr, 2025
- 13:07
Azərbaycanın Bakı-Tbilisi-Ceyhan da (BTC) daxil olmaqla magistral neft kəmərlərinin fəaliyyətindən 2025-ci ilin yanvar-sentyabr aylarında əldə etdiyi gəlir 764 milyon 511,5 manat təşkil edib.
Bu barədə "Report"a Dövlət Statistika Komitəsindən məlumat verilib.
Bildirilib ki, bu, ötən ilin müvafiq dövrünün göstəricisindən 3,6 % azdır.
Statistik məlumatlara görə, hesabat dövründə magistral neft kəmərləri şəbəkəsində itkilər ötən ilin eyni dövründə qeydə alınmış 3,5 min tonla müqayisədə 3,8 min ton təşkil edib ki, bu da 8,6 % artım deməkdir.
Məlumat verildiyi kimi, 2025-ci ilin yanvar-sentyabr aylarında magistral neft kəmərləri ilə ümumilikdə 27,593 milyon ton neft nəql edilib. Bu isə 2024-cü ilin eyni dövrünün göstəricisindən 4,4 % azdır. Bununla belə, nəql edilən ümumi həcmin təxminən 74,5 %-i BTC boru kəməri ilə daşınıb.