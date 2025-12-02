İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 Büdcə zərfi UEFA Çempionlar Liqası Türk Dövlətləri Təşkilatı
    Azərbaycanın magistral neft kəmərlərinin fəaliyyətindən əldə etdiyi gəlirlər açıqlanıb

    Energetika
    • 02 dekabr, 2025
    • 13:07
    Azərbaycanın magistral neft kəmərlərinin fəaliyyətindən əldə etdiyi gəlirlər açıqlanıb

    Azərbaycanın Bakı-Tbilisi-Ceyhan da (BTC) daxil olmaqla magistral neft kəmərlərinin fəaliyyətindən 2025-ci ilin yanvar-sentyabr aylarında əldə etdiyi gəlir 764 milyon 511,5 manat təşkil edib.

    Bu barədə "Report"a Dövlət Statistika Komitəsindən məlumat verilib.

    Bildirilib ki, bu, ötən ilin müvafiq dövrünün göstəricisindən 3,6 % azdır.

    Statistik məlumatlara görə, hesabat dövründə magistral neft kəmərləri şəbəkəsində itkilər ötən ilin eyni dövründə qeydə alınmış 3,5 min tonla müqayisədə 3,8 min ton təşkil edib ki, bu da 8,6 % artım deməkdir.

    Məlumat verildiyi kimi, 2025-ci ilin yanvar-sentyabr aylarında magistral neft kəmərləri ilə ümumilikdə 27,593 milyon ton neft nəql edilib. Bu isə 2024-cü ilin eyni dövrünün göstəricisindən 4,4 % azdır. Bununla belə, nəql edilən ümumi həcmin təxminən 74,5 %-i BTC boru kəməri ilə daşınıb.

    Azərbaycan Bakı-Tbilisi-Ceyhan magistral neft kəmərləri
    Доходы Азербайджана от деятельности магистральных нефтепроводов превысили 764,5 млн манатов
    Azerbaijan's revenues from operating main oil pipelines revealed

