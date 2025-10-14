Добыча товарного газа в Азербайджане выросла примерно на 3%

В Азербайджане в январе-сентябре этого года добыто 37 млрд 794 млн кубометров природного газа, из этого объема 29 млрд 46,4 млн кубометров приходится на товарный природный газ.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Государственный комитет статистики.

За отчетный период добыча природного газа увеличилась на 1,8%, а добыча товарного газа - на 2,8%.

За 9 месяцев в Азербайджане добыто 20 млн 675,7 тыс. тонн сырой нефти, включая газовый конденсат. Из этого объема 20 млн 629,4 тыс. тонн приходится на товарную сырую нефть.

В отчетном периоде объемы добычи нефти и товарной нефти снизились на 4,6% по сравнению с показателями за 9 месяцев 2024 года.