    Azərbaycanda əmtəəlik qaz hasilatı 3 %-ə yaxın artıb

    Energetika
    • 14 oktyabr, 2025
    • 15:41
    Azərbaycanda əmtəəlik qaz hasilatı 3 %-ə yaxın artıb

    Bu ilin yanvar-sentyabr aylarında Azərbaycanda 37 milyard 794 milyon kubmetr təbii qaz hasil edilib.

    "Report"un Dövlət Statistika Komitəsinə istinadən verdiyi xəbərə görə, bunun 29 milyard 046,4 milyon kubmetri əmtəəlik təbii qazın payına düşüb.

    Hesabat dövründə təbii qaz hasilatı illik müqayisədə 1,8 %, əmtəəlik qaz hasilatı isə 2,8 % artıb.

    Ötən 9 ay ərzində Azərbaycanda 20 milyon 675,7 min ton qaz kondensatı daxil olmaqla xam neft hasil edilib. Bunun 20 milyon 629,4 min tonu əmtəəlik xam neftin payına düşüb.

    Hesabat dövründə neft hasilatı və əmtəəlik neftin həcmləri 2024-cü ilin 9 ayının göstəriciləri ilə müqayisədə müvafiq olaraq 4,6 % azdır.

    qaz və neft hasilat Dövlət Statistika Komitəsi
    Добыча товарного газа в Азербайджане выросла примерно на 3%

