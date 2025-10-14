Azərbaycanda əmtəəlik qaz hasilatı 3 %-ə yaxın artıb
Energetika
- 14 oktyabr, 2025
- 15:41
Bu ilin yanvar-sentyabr aylarında Azərbaycanda 37 milyard 794 milyon kubmetr təbii qaz hasil edilib.
"Report"un Dövlət Statistika Komitəsinə istinadən verdiyi xəbərə görə, bunun 29 milyard 046,4 milyon kubmetri əmtəəlik təbii qazın payına düşüb.
Hesabat dövründə təbii qaz hasilatı illik müqayisədə 1,8 %, əmtəəlik qaz hasilatı isə 2,8 % artıb.
Ötən 9 ay ərzində Azərbaycanda 20 milyon 675,7 min ton qaz kondensatı daxil olmaqla xam neft hasil edilib. Bunun 20 milyon 629,4 min tonu əmtəəlik xam neftin payına düşüb.
Hesabat dövründə neft hasilatı və əmtəəlik neftin həcmləri 2024-cü ilin 9 ayının göstəriciləri ilə müqayisədə müvafiq olaraq 4,6 % azdır.
Son xəbərlər
16:35
Azərbaycanın 9 ayda metanol istehsalının həcmi açıqlanıbEnergetika
16:34
Elina Valtonen: ATƏT Ermənistan və Azərbaycan arasında sülh prosesini dəstəkləməyə hazırdırRegion
16:32
Foto
Sahibə Qafarova və Numan Kurtulmuş Məhəmməd İqbalın məqbərəsini və Badşahi məscidini ziyarət ediblərXarici siyasət
16:30
Vahid Ələkbərov Tokayevi "Kalamkas-Dəniz" və "Xəzər" yataqlarının işlənməsi barədə məlumatlandırıbEnergetika
16:29
"RETA Proje": Ağalı kəndi türk dünyasına nümunə olacaq "Ağıllı kənd"ə çevriləcəkİnfrastruktur
16:27
Bahar Muradova Gədəbəydə vətəndaşları qəbul edəcəkDaxili siyasət
16:19
İranda Fransanın iki vətəndaşı ümumilikdə 26 il müddətinə azadlıqdan məhrum edilibRegion
16:16
Foto
Ramin Məmmədov Tərtərdə vətəndaşları qəbul edibDaxili siyasət
16:15