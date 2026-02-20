Добыча товарного газа в Азербайджане в январе выросла почти на 9%

В Азербайджане в январе текущего года добыто 4 млрд 274,2 млн кубометров газа, что на 7,4% выше показателя января прошлого года.

Как сообщает Report со ссылкой на данные Государственного комитета статистики, из указанного объема на добычу товарного газа пришлось 3 млрд 382 млн кубометров (+8,7%).

Нефти с конденсатом в январе в Азербайджане было добыто 2 млн 252,4 тыс. тонн (- 2,4%), включая товарную нефть с конденсатом - 2 млн 247,9 тыс. тонн (- 2,3%).