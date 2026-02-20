İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Sülh Şurasının ilk iclası XXV Qış Olimpiya Oyunları "Böyük Qayıdış"
    Azərbaycanda əmtəəlik qaz hasilatı 9 %-ə yaxın artıb

    Energetika
    • 20 fevral, 2026
    • 16:41
    Bu ilin yanvar ayında Azərbaycanda 4 milyard 274,2 milyon kubmetr təbii qaz hasil edilib.

    "Report"un Dövlət Statistika Komitəsinə istinadən verdiyi xəbərə görə, bunun 3 milyard 382 milyon kubmetri əmtəəlik təbii qazın payına düşüb.

    Hesabat dövründə təbii qaz hasilatı illik müqayisədə 7,4 %, əmtəəlik qaz hasilatı isə 8,7 % artıb.

    Ötən ay Azərbaycanda 2 milyon 252,4 min ton qaz kondensatı daxil olmaqla xam neft hasil edilib. Bunun 2 milyon 247,9 min tonu əmtəəlik xam neftin payına düşüb.

    Hesabat dövründə neft hasilatı və əmtəəlik neftin həcmləri 2024-c5 ilin yanvar ayının göstəricisi ilə müqayisədə müvafiq olaraq 2,4 % 2,3 % azdır.

    qaz hasilatı neft hasilatı Dövlət Statistika Komitəsi

