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    Добыча нефти в Саудовской Аравии достигла исторического максимума

    Баку. 13 декабря. REPORT.AZ/ Добыча нефти в Саудовской Аравии в ноябре достигла исторического рекорда в 11,06 миллиона баррелей в сутки.

    Как передает Report, об этом говорится в декабрьском докладе Международного энергетического агентства (МЭА).

    В докладе отмечается, что этот показатель является самым высоким среди всех стран ОПЕК.

    "В процессе выполнения договоренностей (ОПЕК) по наращиванию добычи, Саудовская Аравия продемонстрировала в ноябре наибольший рост добычи, которая увеличилась на 410 тысяч баррелей в сутки в месячном выражении, до 11,06 миллиона баррелей в сутки - исторический рекорд", - говорится в докладе.

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