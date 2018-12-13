Добыча нефти в Саудовской Аравии достигла исторического максимума

Баку. 13 декабря. REPORT.AZ/ Добыча нефти в Саудовской Аравии в ноябре достигла исторического рекорда в 11,06 миллиона баррелей в сутки.

Как передает Report, об этом говорится в декабрьском докладе Международного энергетического агентства (МЭА).

В докладе отмечается, что этот показатель является самым высоким среди всех стран ОПЕК.

"В процессе выполнения договоренностей (ОПЕК) по наращиванию добычи, Саудовская Аравия продемонстрировала в ноябре наибольший рост добычи, которая увеличилась на 410 тысяч баррелей в сутки в месячном выражении, до 11,06 миллиона баррелей в сутки - исторический рекорд", - говорится в докладе.