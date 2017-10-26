Добыча нефти в Азербайджане возрастет в 2019 году

Баку. 26 октября. REPORT.AZ/ В 2019 году в Азербайджане прогнозируется рост добычи нефти на 3,4% по сравнению с 2017 годом, до 39 660,1 тыс. тонн. Об этом сообщает Report со ссылкой на прогнозные показатели министерства экономики на 2018 год и последующие три года.

Ожидается, что к концу этого года объем добычи нефти в Азербайджане составит 38 372,7 тыс. тонн.

В следующем году добыча нефти в стране снизится на 2,2% по сравнению с прогнозом на этот год и составит 37 534,8 тыс. тонн.

Добыча нефти в 2020 году возрастет на 3,3% по сравнению с прогнозом на этот год, до 39 649,5 тыс. тонн, а в 2021 году - на 1,2%, до 38 846,3 тыс. тонн.

Отметим, что объем добычи нефти в Азербайджане в 2016 году составил 41 050,4 тыс. тонн.