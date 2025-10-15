Добыча нефти в Азербайджане снизилась более чем на 4% за 9 месяцев

В январе-сентябре текущего года в Азербайджане добыто 20,7 млн тонн нефти (включая конденсат), что на 0,9 млн тонн или 4,2% меньше аналогичного показателя 2024 года.

Об этом сообщает Report со ссылкой на данные Минэнерго.

В указанном периоде на долю блока месторождений "Азери-Чираг-Гюнешли" пришлось 12 млн тонн добычи нефти в республике. Это означает, что добыча нефти на АЧГ на 0,5 млн тонн или 4% ниже по сравнению с девятью месяцами 2024 года.

На месторождении "Шахдениз" добыто 2,9 млн тонн конденсата, что на 0,2 млн или 6,5% меньше показателя производства за январь-сентябрь прошлого года.

Также за этот период на месторождение "Абшерон" пришлось 0,4 млн тонн (газового конденсата), что соответствует показателю годичной давности.

В январе-сентябре текущего года добыча нефти (включая конденсат) Государственной нефтяной компанией Азербайджана (SOCAR) составила 5,4 млн тонн, что на 0,2 млн тонн или 3,6% меньше, чем за тот же период предыдущего года.