    Добыча нефти в Азербайджане снизилась более чем на 4% за 9 месяцев

    Энергетика
    • 15 октября, 2025
    • 11:54
    В январе-сентябре текущего года в Азербайджане добыто 20,7 млн тонн нефти (включая конденсат), что на 0,9 млн тонн или 4,2% меньше аналогичного показателя 2024 года.

    Об этом сообщает Report со ссылкой на данные Минэнерго.

    В указанном периоде на долю блока месторождений "Азери-Чираг-Гюнешли" пришлось 12 млн тонн добычи нефти в республике. Это означает, что добыча нефти на АЧГ на 0,5 млн тонн или 4% ниже по сравнению с девятью месяцами 2024 года.

    На месторождении "Шахдениз" добыто 2,9 млн тонн конденсата, что на 0,2 млн или 6,5% меньше показателя производства за январь-сентябрь прошлого года.

    Также за этот период на месторождение "Абшерон" пришлось 0,4 млн тонн (газового конденсата), что соответствует показателю годичной давности.

    В январе-сентябре текущего года добыча нефти (включая конденсат) Государственной нефтяной компанией Азербайджана (SOCAR) составила 5,4 млн тонн, что на 0,2 млн тонн или 3,6% меньше, чем за тот же период предыдущего года.

    добыча нефти Азербайджан Минэнерго
