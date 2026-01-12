Ильхам Алиев WUF13 Протесты в Иране мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    Добыча нефти с конденсатом в Азербайджане за 2025 год составила около 28 млн тонн

    Энергетика
    • 12 января, 2026
    • 12:32
    Добыча нефти с конденсатом в Азербайджане за 2025 год составила около 28 млн тонн

    В Азербайджане в 2025 году было добыто 27,7 млн тонн нефти с конденсатом.

    Как сообщает Report, об этом говорится в оперативной информации Министерства энергетики за 2025 год.

    Отмечается, что в прошлом году 16,2 млн тонн нефтедобычи пришлось на блок месторождений "Азери-Чираг-Гюнешли".

    С месторождения "Шахдениз" было добыто 3,8 млн тонн конденсата.

    За прошедший период 0,6 тыс. тонн газового конденсата пришлось на долю месторождения "Абшерон".

    За 2025 год добыча нефти вместе с конденсатом Государственной нефтяной компанией Азербайджана (SOCAR) составила 7,1 млн тонн.

    По данным Госкомстата Азербайджана, добыча нефти с конденсатом в 2024 году составляла 29,06 млн тонн. Таким образом, в 2025 году этот показатель снизился на 4,7%.

    Лента новостей