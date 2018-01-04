Добыча нефти с блока АЧГ достигла 450 млн тонн

Баку. 4 января. REPORT.AZ/ С расположенного в азербайджанском секторе Каспия блока месторождений "Азери, Чираг и Глубоководный Гюнешли" (АЧГ) с начала разработки и до 1 декабря 2017 года добыто 445 млн тонн нефти и 140 млрд кубометров газа.

Как передает Report, об этом сообщил первый вице-президент Государственной нефтяной компании Азербайджанской Республики (SOCAR) Хошбахт Юсифзаде.

По его словам, на указанную дату на мировом рынке продано 250 млн тонн прибыльной нефти Азербайджана: "Это составляет 56% всей прибыльной нефти, реализованной на мировом рынке".

По состоянию на 1 декабря на мировой рынок экспортировано примерно 460 млн тонн нефти, из которых около 350 млн тонн пришлось на долю трубопровода Баку-Тбилиси-Джейхан (BTC), добавил вице-президент SOCAR.

Напомним, что соглашение о совместной разработке и долевом распределении добычи с блока месторождений АЧГ было подписано 20 сентября 1994 года в Баку. 14 сентября этого года подписано измененное и вновь разработанное соглашение о совместной разработке и долевом распределении добычи с АЧГ. Соглашение 31 октября было ратифицировано в Милли Меджлисе.

Доходы азербайджанской стороны от прибыльной нефти в новом контракте стабильно зафиксированы на уровне 75%.