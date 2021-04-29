Добыча нефти с АЧГ сократилась в первом квартале

Объем добычи сократился в годовом сравнении на 6,25%

За первый квартал с расположенного в азербайджанском секторе Каспия блока месторождений "Азери-Чираг-Гюнешли" (АЧГ) добыто в общей сложности примерно 44 млн баррелей (6 млн тонн) нефти.

Как сообщает Report со ссылкой на совместный с партнерами отчет оператора блока месторождений – компанию BP-Azerbaijan, объем среднесуточной добычи составил 484 тыс. баррелей.

За отчетный период среднесуточная добыча нефти с платформы "Чираг" составила 30 тыс. баррелей, "Центральный Азери" - 112 тыс., "Западный Азери" - 130 тыс., "Восточный Азери" - 79 тыс., "Глубоководный Гюнешли" - 89 тыс. и "Западный Чираг" – 44 тыс. баррелей.

Объем добычи сократился в годовом сравнении на 6,25%.

На конец квартала на АЧГ в целом эксплуатировались 133 нефтяных, 45 водных инжекторных, 8 газовых инжекторных скважин.

В течение отчетного периода на АЧГ пробурено 3 нефтяных и 2 водных скважин.

Напомним, что соглашение о совместной разработке и долевом распределении добычи с блока месторождений АЧГ было подписано 20 сентября 1994 года в Баку. В 2017 году срок соглашения был продлен до конца 2049 года.

Долевое участие партнеров АЧГ распределено следующим образом: BP - 30,37%, AzACG (SOCAR) - 25,00%, MOL Group (9,57%), Inpex - 9,31%, Equinor - 7,27%, ExxonMobil - 6,79%, TPАО - 5,73%, Itochu - 3,65% и ONGC Videsh Ltd. (OVL) - 2,31%.