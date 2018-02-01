Добыча нефти ОПЕК в январе выросла на 100 тыс. баррелей в сутки

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Баку. 1 февраля. REPORT.AZ/ Добыча нефти ОПЕК в январе выросла на 0,31% или 100 тыс. баррелей в сутки к декабрю, до 32,4 млн баррелей в сутки за счет прироста производства в Нигерии и Саудовской Аравии. Как передает Report со ссылкой на Investing.ru, в январе участники соглашения выполнили условия сделки ОПЕК на 138% против 137% в предыдущем месяце, сообщает Reuters.

Основной прирост предложения в январе пришелся на Нигерию. Добыча сырья в Саудовской Аравии выросла на 50 тыс. баррелей в сутки, Ливия нарастила производство на 30 тыс. баррелей в сутки. Венесуэла и Ирак сократили производство.

В своих расчетах Reuters опирается на данные об отгрузке нефти, предоставляемые сторонними источниками, данные Thomson Reuters о потоках нефти, а также на информацию источников в нефтяных компаниях, ОПЕК и консалтинговых компаниях.