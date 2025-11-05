Добыча и запасы нефти в США выросли
- 05 ноября, 2025
- 20:02
Добыча нефти в США за неделю, завершившуюся 31 октября, незначительно выросла - на 7 тыс. баррелей в день, до 13,651 млн баррелей.
Как передает Report, об этом говорится в еженедельном обзоре управления энергетической информации Минэнерго страны.
В среднем за последние четыре недели добыча нефти в США составила 13,64 млн баррелей в сутки.
Согласно данным, в июле добыча нефти в США составила 13,64 млн баррелей в сутки. В августе показатель составил 13,68 млн баррелей в сутки, в сентябре - 13,71 млн. За весь прошлый год добыча в среднем оценивается в 13,23 млн баррелей в сутки.
Кроме того, коммерческие запасы нефти в стране США (исключая стратегический резерв) за неделю увеличились на 5,2 млн баррелей, или на 1,3% - до 421,2 млн баррелей.
