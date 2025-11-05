ABŞ-də neft ehtiyatları və hasilat artıb
- 05 noyabr, 2025
- 20:23
ABŞ-də neft hasilatı 31 oktyabrda başa çatan həftədə gündə 7 000 barel artaraq 13,651 milyon barelə çatıb.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə ABŞ-nin Energetika Nazirliyinin Energetika İnformasiyaları Agentliyinin (EİA) həftəlik hesabatında bildirilir.
Son dörd həftə ərzində ABŞ-də neft hasilatı orta hesabla gündə 13,64 milyon barel təşkil edib.
Məlumatlara görə, ABŞ-də iyul ayında neft hasilatı gündə 13,64 milyon barel olub. Avqust ayında bu rəqəm gündə 13,68 milyon barel, sentyabr ayında isə 13,71 milyon barelə çatıb. Ötən ilin bütün aylarında istehsal orta hesabla gündə 13,23 milyon barel təşkil edib.
Bundan əlavə, ABŞ-də kommersiya neft ehtiyatları (strateji ehtiyat istisna olmaqla) həftə ərzində 5,2 milyon barel və ya 1,3 % artaraq 421,2 milyon barelə çatıb.