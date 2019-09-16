Добыча товарного газа в Азербайджане возросла на 31%

В январе-августе текущего года в Азербайджане добыто 25 172,9 тыс. тонн сырой нефти, включая газовый конденсат.

Как сообщает Report со ссылкой на Госкомитет статистики, из них объем добычи товарной сырой нефти составил 25 119,8 млн тонн.

Добыча нефти сократилась на 2,4% в годовом сравнении, товарной нефти - 2,5%.

За отчетный период в стране добыто 23 074,1 млрд кубометров природного газа, что на 18,1% выше прошлогоднего показателя.

На долю товарного газа пришлось 15 864,9 млрд кубометров добычи, что на 30,9% больше аналогичного показателя за прошлый год.