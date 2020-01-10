​Добыча на месторождении АЧГ достигла 500 млн тонн

Добыча нефти на блоке месторождений "Азери-Чираг-Гюнешли (АЧГ)", расположенном в азербайджанском секторе Каспия, доведена до 500 млн тонн.

Как сообщает Report со ссылкой на оператора блока – компанию BP, 26 декабря 2019 года с месторождения была добыта 500-миллионная тонна нефти.

Добытые с 1997 года на АЧГ полмиллиарда тонн нефти из Сангачальского терминала в Баку напрямую транспортируется на мировые рынки по трубопроводу Баку-Тбилиси-Джейхан (BTC) и Западному экспортному трубопроводу через территории Азербайджана, Грузии и Турции.

Напомним, что предыдущее соглашение о долевом распределении добычи по АЧГ было подписано 20 сентября 1994 года. В 2017 году срок соглашения был продлен до конца 2049 года. Первая нефть с месторождения "Чираг" была получена 7 ноября 1997 года.