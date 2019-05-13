Добыча газа с "Шахдениз" увеличилась на 59%

В первом квартале этого года с газоконденсатного месторождения "Шахдениз" в азербайджанском секторе Каспийского моря - с платформ Alfa и Bravo добыто 4,3 млрд кубометров газа и примерно 1 млн тонн (7,5 млн баррелей) конденсата.

Об этом сообщает Report со ссылкой на совместный с партнерами отчет оператора блока месторождений – компанию BP-Azerbaijan.

За первый квартал текущего года с месторождения "Шахдениз" было добыто на 59% больше природного газа и на 66% больше конденсата, чем за аналогичный период прошлого года.

Отмечено, что с момента добычи первого газа на платформе Bravo в конце июля прошлого года добыча постепенно продолжала расти.

Производительность установок "Шахдениз" составляет 56 млн кубометров в сутки или примерно 20 млрд кубометров в год.

В первом квартале 2019 года на платформе Alfa скважин пробурено не было.

Напомним, что соглашение о разведке, разработке и долевом разделе добычи перспективных площадей "Шахдениз" подписано 4 июня 1996 года. Соглашение о долевом разделе добычи ратифицировано 17 октября 1996 года.

Участниками проекта являются компании BP (оператор – 28,8%), AzSD (10%), SGC Upstream (6,7%), Petronas (15,5%), LUKoil (10%), NİKO (10%) и TPAO (19%).