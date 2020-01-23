​Добыча газа на месторождении "Шахдениз" увеличится на 13%

В 2020 году на газоконденсатном месторождении "Шахдениз" прогнозируется добыча 18,7 млрд кубометров газа.

Как сообщает Report, об этом говорится в заключении Счетной палаты по бюджету ГНФАР на 2020 год.

Прогноз на 2019 год по добыче газа на месторождении составил 16,5 млрд кубометров. Отмечено, что увеличение добычи газа на месторождении на 13% к 2019 году связано с вводом в эксплуатацию дополнительных скважин.

По данным Минэнерго, в прошлом году на месторождении было добыто 16,8 млрд кубометров, что на 46,7% больше, чем в 2018 году.

Напомним, что соглашение о разведке, разработке и долевом разделе добычи перспективных площадей "Шахдениз" подписано 4 июня 1996 года. Соглашение о долевом разделе добычи ратифицировано 17 октября 1996 года.

Долевое распределение среди участников соглашения: BP (оператор) - 28,8%, TPAO -19%, Petronas - 15,5%, LUKoil - 10%, NICO - 10%, AzSD - 10% и SGC Upstream - 6,7%.