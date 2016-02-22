​Для работников TANAP будет разбито 35 палаточных городков

Баку. 22 февраля. REPORT.AZ/ В ходе реализации проекта Трансанатолийского трубопровода (TANAP) для персонала и хранения различных используемых в производственном процессе средств будут разбиты палаточные городки.

Как сообщает Report, информацию об этом распространило агентство Anadolu.

По информации, на территории протяженностью 1900 км, по которой будет проложен TANAP, будет разбито 30-35 палаточных городков, каждый из которых охватит площадь в 25 гектаров и будет рассчитан на 500 человек.

Помимо этого, будет установлено 8 компрессорных станций, в каждой из которых будет трудиться 50 человек. Планируется выделение участков для стоянки и ремонта автомобилей.

Отметим, что Европейский инвестиционный банк (EIB) выделит 1 млрд. долларов на проект TANAP общей стоимостью 8 млрд. долларов.

Напомним, что доля Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR) в проекте TANAP составляет 58%, BOTAŞ - 30%, BP - 12%.