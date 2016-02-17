Deloitte: Треть нефтяных компаний на грани банкротства

Баку. 17 февраля. REPORT.AZ/ Треть нефтедобывающих компаний имеют высокий риск обанкротиться в этом году. Как сообщает Report со ссылкой на Fortune, об этом говорится в новом исследовании аудиторской и консалтинговой компании Deloitte.

Отчет, основанный на изучении более 500 нефтяных и газовых компаний по всему миру, подчеркивает глубокий кризис в энергетическом секторе. Как отмечается, около 175 компаний находятся на грани банкротства и имеют задолженность в более чем 150 млрд. долларов.

Однако, сообщает издание, нефтесервисные компании, которые предоставляют персонал и оборудование для бурения скважин, менее подвержены риску банкротства, чем добывающие компании. Вероятнее всего, это связано с привлечением меньшего капитала, что делает их более гибкими с финансовой точки зрения. Так, из 53 американских энергетических компаний, которые в прошлом квартале подали заявки о банкротстве, лишь 14 были сервисными. По прогнозам аналитиков Deloitte, эта тенденция сохранится в краткосрочной перспективе.