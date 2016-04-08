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    ​Делегация SOCAR посетила Францию с рабочим визитом

    Работы по реконструкции Бакинского нефтеперерабатывающего завода продолжаются

    Баку. 8 апреля. REPORT.AZ/ Делегация Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR), возглавляемая вице-президентом по стратегическому развитию Тофиком Гахрамановым, посетила с рабочим визитом Францию в рамках работ по реконструкции и модернизации Нефтеперерабатывающего завода имени Гейдара Алиева (НПЗ).

    Как передает Report со ссылкой на SOCAR, в рамках визита Т.Гахраманов провел ряд встреч.

    В ходе визита делегация приняла участие в заседаниях, организованных в рамках работ по проектированию установок по гидроочистке дизеля и бензина по лицензии компании Axens. Т.Гахраманов посетил тренинги, организованные для трех специалистов SOCAR в офисе Axens, встретился с руководством компании и ее президентом Жаном Сентенаком, с которыми обсудил будущие перспективы развития.

    В ходе встречи с руководством компании Air Liquide состоялись обсуждения, касающиеся строительства водородной установки на Бакинском заводе. Также прошла встреча с генеральным исполнительным директором компании IFP Energies nouvelles (IFPEN) Дидье Хуссином и генеральным исполнительным директором İFP Training Жан-Люком Карником.

    Затем делегация посетила Центр исследований IFPEN в городе Лион. Представителей SOCAR проинформировали о различных направлениях деятельности центра, включая работы по проектированию, моделированию, лабораторных исследованиях, интеграции деятельности с компанией Axens. 

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