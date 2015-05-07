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    Индонезийская делегация обсудит в Азербайджане перспективы расширения энергетического сотрудничества

    Делегацию возглавит министр энергетики и минеральных ресурсов

    Баку. 7 мая. REPORT.AZ/ Правительственная делегация Индонезии во главе с министром энергетики в ближайшее время посетит Азербайджан. Как сообщает Report со ссылкой на Reuters, об этом заявил журналистам министр энергетики и минеральных ресурсов Индонезии Судирман Саид. 

    Министр сообщил, что в ближайшее время делегация посетит Кувейт, Азербайджан, Ирак и Россию, где обсудит перспективы расширения энергетического сотрудничества, в том числе возможность налаживания энергопоставок.

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