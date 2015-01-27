​Cтоимость нефти марки Брент снизилась на 1,31%

Баку. 27 января. REPORT.AZ/ На мировом рынке стоимость нефти марки WTI (West Texas Intermediate) снизилась на 0,97% или 0,44 долларов и составила 45,15 долларов США.

Как сообщает Report, на биржах снижение наблюдалось также и в стоимости нефти марки Brent, она упала на 1,31% или 0,63 долларов и составила 48,16 долларов/баррель.

Согласно прогнозам, если цена нефти до конца года останется на таком уровне, средняя стоимость нефти за 2015-й год составит 51 долларов/баррель.