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    ​Cтоимость нефти марки Брент снизилась на 1,31%

    Если цена нефти до конца года останется на таком уровне, средняя стоимость нефти за 2015-й год составит 51 долларов/баррель

    Баку. 27 января. REPORT.AZ/ На мировом рынке стоимость нефти марки WTI (West Texas Intermediate) снизилась на 0,97% или 0,44 долларов и составила 45,15 долларов США.

    Как сообщает Report, на биржах снижение наблюдалось также и в стоимости нефти марки Brent, она упала на 1,31% или 0,63 долларов и составила 48,16 долларов/баррель.

    Согласно прогнозам, если цена нефти до конца года останется на таком уровне, средняя стоимость нефти за 2015-й год составит 51 долларов/баррель.

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